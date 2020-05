Fase 2: riparto il mercato in piazza Stradivari a Cremona

COM-RR

(ANSA) - CREMONA, 23 MAG - Sono stati riaperti oggi a Cremona, in forma sperimentale, il mercato al completo in piazza Stradivari e il mercato specializzato per la vendita di fiori e piante in piazza del Comune. La riapertura, resa possibile grazie anche alla collaborazione delle associazioni di categoria, è avvenuta sulla base delle disposizioni contenute nell'ordinanza del presidente della Regione Lombardia del 17 maggio scorso e dell'ordinanza, firmata dal sindaco, per salvaguardare le esigenze di prevenzione sanitaria e di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del distanziamento fisico. Il Comune ha stabilito che nell'area possano essere presenti, contemporaneamente, 1.200 persone, esclusi gli operatori commerciali, gli agenti della Polizia Locale, la Protezione Civile e gli addetti preposti al controllo. (ANSA).