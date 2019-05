Sono 17 le liste per le elezioni europee di domenica, 26 maggio - si vota dalle 7 alle 23 - che si presentano nella circoscrizione elettorale Nord orientale, formata dalle regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Con il voto si rinnova il Parlamento europeo, che ha sede a Strasburgo e a Bruxelles, per la prossima legislatura quinquennale, dal 2019 al 2024. In queste quattro regioni saranno eletti 15 europarlamentari, sui 73 italiani, più tre, in un Parlamento europeo - che concorrono a formare i 28 Paesi dell’Unione Europea - che nella legislatura 2019-2024, secondo le nuove regole sulla composizione, arriverà a 705 membri, su un numero massimo potenziale di 751. I tre eurodeputati in più saranno assegnati all’Italia quando il Regno Unito uscirà dal Parlamento europeo. Le liste in corsa domenica 26 maggio per la circoscrizione elettorale Nord orientale, che pubblichiamo in questa pagina con i nomi di tutti i candidati, sono le seguenti: Europa Verde, Lega, Fratelli d’Italia, Partito Pirata, Il Popolo della Famiglia, Partito Animalista, Pd-Siamo Europei, La Sinistra, Ppa-Popolo partite Iva, +Europa, Movimento 5 Stelle, Popolari per l’Italia, Forza Nuova, Forza Italia, Svp, Partito Comunista, Destre Unite-CasaPound. I candidati in corsa nella circoscrizione nord orientale sono in totale 220. Non tutte le liste, infatti, hanno il numero massimo di 15 candidati. SOGLIA DEL 4 PER CENTO. Va ricordato che alle elezioni europee si votano le liste, con il sistema proporzionale, con soglia di sbarramento al 4 per cento. Quindi se la lista di un partito o di un movimento non raggiunge il 4 per cento, non elegge alcun europarlamentare. Gli elettori chiamati alle urne domenica 26 - in base all’ultimo rilevamento effettuato dalla prefettura il quindicesimo giorno antecedente il voto - tra città e provincia di Verona sono 712.791, di cui 366.063 donne e 346.728 uomini. Del totale, quelli nel solo Comune di Verona, capoluogo, sono 197.001, di cui 104.810 donne e 92.191 uomini. Nel territorio del Veneto, una delle quattro regioni della circoscrizione elettorale, gli elettori aventi diritto al voto alle elezioni europee sono invece 3.992.640, di cui 2.049.865 donne e 1.942.775 uomini. Per le europee l’Italia è divisa in cinque circoscrizioni elettorali territoriali: oltre alla Nord orientale, in cui c’è appunto il Veneto, c’è la Nord occidentale, la Centrale, la Meridionale e la Insulare. • © RIPRODUZIONE RISERVATA