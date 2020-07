Donna precipita dalla scogliera e muore nel nord Sardegna

Y1E-FO

(ANSA) - SASSARI, 28 LUG - Una donna è morta a Porto Palmas, frazione balneare di Sassari, dopo essere precipitata dalla scogliera sulla spiaggia. La vittima, Maria Paola Ghisu, 59 anni, originaria di Palmadula ma da anni residente nella penisola, rientrava in Sardegna ogni anno per le vacanze, che trascorreva nella Nurra. Stamattina la donna stava percorrendo il sentiero impervio che conduce alla spiaggia "La frana". La donna, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe scivolata, precipitando dalla scogliera sulla spiaggia, dopo un volo di una ventina di metri. Per lei non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco che si sono calati in spiaggia con l'elicottero per recuperare il cadavere. (ANSA).