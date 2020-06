Domani nuova allerta in Liguria

CE-COM

(ANSA) - GENOVA, 06 GIU - Dopo una breve tregua, il maltempo sta per riaffacciarsi sulla Liguria. Dalle prime ore di domani, domenica, piogge e temporali localmente anche forti saranno nuovamente protagonisti e Arpal ha emanato una nuova allerta gialla su tutta la regione a partire dalla 8 e fino a mezzanotte. Condizioni meteo con tempo instabile si protrarranno per tutta la giornata, con una progressiva attenuazione dei fenomeni attesa in particolare dalla seconda parte di lunedì' 8 giugno. Inizialmente ci sarà una prevalenza di piogge più diffuse da Ponente verso il resto della regione. Le precipitazioni assumeranno carattere di rovescio o temporale anche forte. Da segnalare anche il rinforzo del venti meridionali con raffiche che potranno toccare anche i 70-80 km/h in particolare sul centro Ponente. Oggi raffica a 55.8 km/h a Genova Punta Vagno.