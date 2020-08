Il governo ha deciso di chiudere discoteche, sale da ballo e «locali assimilati» a partire da domani, 17 agosto, in tutta Italia. La decisione, che avrà effetto almeno fino al 7 settembre in seguito all'aumento dei contagi da coronavirus, è arrivata oggi, nel pomeriggio di domenica 16 agosto, quando i ministri di Sanità, Regioni e Sviluppo economico - Roberto Speranza, Francesco Boccia e Stefano Patuanelli - si sono riuniti in videoconferenza con i governatori delle Regioni. Alla riunione ha partecipato anche il presidente del Veneto, Luca Zaia.

Nel testo dell'ordinanza (qui il testo integrale) è chiarito che non sono ammesse deroghe regionali alla normativa nazionale.

Stretta anche sulle mascherine: i presidi saranno obbligatori anche «all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) dove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti», «dalle 18 alle 6», su tutto il territorio nazionale.

La maggioranza delle Regioni, anche oggi, era contraria, preferendo limitazioni di orari e presenze alla chiusura totale. Il Sindacato dei locali da ballo aveva messo in guardia: ci sono «4 miliardi di euro a rischio».



Fino ad oggi, 16 agosto, solo Calabria e Basilicata avevano autonomamente deciso di chiudere le discoteche.