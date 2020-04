Da 2 a 15mila euro e la reclusione per chi diffonde o scarica i file

Alzi la mano a chi non è capitato di ricevere un messaggio su WhatsApp o Telegram con i Pdf di alcuni giornali, dai quotidiani, ai settimanali di moda, piuttosto che quelli sportivi. A me è accaduto anche sabato scorso. Il fatto quotidiano, Libero, La Stampa, Il manifesto, il Sole24ore, La Repubblica, Il corriere della sera, Il Giornale, La gazzetta dello Sport e l’Osservatore Romano. All’amico che me li aveva girati ho risposto: «Ciao, ti prego non mandare in giro questi file. Contribuisci a far perdere il lavoro a chi i giornali li realizza. Interrompi queste catene». Lui si è scusato, ma sono certa che la prossima volta girerà gli stessi file, lasciandomi fuori. Il problema vero è capire chi inizia la catena. Risalendo da un contatto all’altro. Una cosa che può fare la polizia Postale, dopo una denuncia. «Non abbiamo mai ricevuto esposti da Verona», replica il dirigente della polizia Postale del Veneto, il vicequestore Sergio Russo. In realtà, in passato da Verona, erano state segnalate chat e gruppi Facebook e attraverso l’avvocato Luca Giacopuzzi erano state spedite diffide. Subito le catene s’erano interrotte. «La prassi di condividere e di diffondere tramite i canali social e i sistemi di “instant messaging” i testi degli articoli di stampa è gravemente illegittima e fonte di responsabilità sia civile sia penale, per violazione del diritto di copyright», dice l’avvocato Giacopuzzi, esperto in information technology e diritto d’autore. Che aggiunge: «Solo all’editore, infatti, appartengono, in via esclusiva, i diritti di sfruttamento economico dell’opera e, in particolare, il diritto di moltiplicare la stessa in copie». Ci sono responsabilità sia penali che civili per chi diffonde i Pdf. Sono previste multe oltre i 15mila euro se c’è il fine di lucro, oppure fino a 2.065 in caso contrario. E la reclusione fino a tre anni, se c’è fine di lucro». Proprio qualche giorno fa, la polizia Postale di Bergamo ha chiuso la prima parte di un’indagine che vede 10mila persone indagate che rischiano una multa da 24mila euro. •

A.V.