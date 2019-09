Cucinelli, non sarò candidato in Umbria

SEB

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 16 SET - "Non c'è davvero alcuna possibilità che io sia candidato alle elezioni regionali in Umbria": Brunello Cucinelli ribadisce la sua indisponibilità a guidare un eventuale patto civico al quale potrebbero dare vita M5s e Pd. Lo fa rispondendo all'ANSA. "Io faccio unicamente il mio mestiere di imprenditore" ha affermato Cucinelli dopo le nuove voci che lo avrebbero voluto candidato. "Sono sempre più onorato - ha detto ancora Cucinelli - che qualcuno possa avere pensato a me. Però non c'è alcuna possibilità". Cucinelli ha anche confermato di essersi visto con Luigi Di Maio. "E' stato molto carino - ha spiegato - e ha chiesto di potermi incontrare. Mi sono sentito onorato di accogliere un giovane capo politico. L'unica cosa che mi sono sentito di consigliargli, avendo l'età delle mie figlie, è di credere nella bella politica come uno dei grandi ideali dell'essere umano".