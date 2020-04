CremonaFiere, latte a chi ha bisogno

COM-DIV

(ANSA) - MILANO, 17 APR - "Nessuno può farcela da solo, l'Italia si rialzerà mettendo insieme le proprie forze". Con questo spirito arriva da Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e la sua sezione Latte l'iniziativa di dare un contributo coinvolgendo importanti aziende del territorio. In accordo con l'assessore regionale Fabio Rolfi i produttori di latte e quattro caseifici metteranno a disposizione 250 quintali di latte a lunga conservazione per i pacchi che i Comuni sono chiamati a preparare e distribuire per le famiglie in difficoltà. Gli allevatori della Libera insieme a Latteria Soresina, Granarolo, è più Padania Alimenti di Casalmaggiore e Bonizzi di Soncino vogliono dare il loro aiuto a chi oggi ha più bisogno. "Ringrazio la Libera Latte, tutti gli allevatori, le latterie e CremonaFiere che hanno contribuito a questa iniziativa- dichiara l'assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia Fabio Rolfi-. Ancora una volta gli agricoltori e gli attori della filiera agroalimentare dimostrano di avere a cuore il proprio territorio e di impegnarsi per il sociale e per le esigenze della popolazione. In questo contesto il centro fieristico di CremonaFiere diventa ancora più emblematico ed essenziale per il territorio cremonese che, pure in questo momento di difficoltà, non si è mai fermato e ha continuato a lavorare, tra mille difficoltà, per garantire il cibo sulle tavole degli italiani. La Regione Lombardia non dimenticherà questo impegno. Nel frattempo per dare una mano ai nostri allevatori ho chiesto ai sindaci lombardi di utilizzare il fondo alimentare stanziato dal governo per acquistare prodotti agroalimentari del territorio». La logistica è di CremonaFiere, che del latte ha fatto il protagonista alla Fiera Internazionale del Bovino da Latte che quest'anno ospiterà dal 28 al 31 ottobre. «Si tratta del più importante palcoscenico fieristico dedicato al settore lattiero-caseario- commenta Massimo De Bellis, direttore di CremonaFiere - che mai come quest'anno saprà offrire approfondimenti scientifici e confronti commerciali indispensabili per raccogliere le sfide competitive che si presenteranno quando l'emergenza sanitaria legata al coronavirus sarà superata". (ANSA).