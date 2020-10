Covid, Fontana ai giovani: 'Serve più responsabilità'

RR

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - "Ragazzi serve la vostra attenzione e collaborazione": inizia così un video postato su Facebook dal presidente della Lombardia Attilio Fontana per chiedere loro "attenzione" e mascherina anche a scuola e al ristorante. "Devo chiedervi - dice - più attenzione e responsabilità: distanza, igiene delle mani, mascherina tra amici, al ristorante, fuori la sera, a scuola in piazza". "La nuova normalità in cui ci troviamo - aggiunge - richiede il lavoro di tutto. Pensate ai vostri genitori, ai vostri nonni, ai vostri amici a voi stessi in questa lotta che ci vede tutti indispensabili". (ANSA).