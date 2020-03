Coronavirus: vicesindaco del bresciano affigge manifesti

SI

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - "Rispettiamo le regole e fermiamo insieme il virus", questo l'appello lanciato da Simona Tironi, vicesindaco di Travagliato (Brescia) e vicepresidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia, con la campagna di affissioni su muri e pensiline degli autobus del centro di circa 14 mila abitanti nel Bresciano. Il tutto per "ricordare alla cittadinanza che seguendo le regole imposte ora anche a livello nazionale si può sconfiggere il virus". "Sono consapevole del fatto che noi amministratori vi stiamo chiedendo uno sforzo davvero importante,cioè quello di restare a casa e cercare di fermare questo virus - sottolinea Simona Tironi in una nota -. Non è facile per nessuno dover cambiare la propria vita, le proprie abitudini e la propria quotidianità all' improvviso, ma era necessario chiedere uno sforzo a tutti. Dovete aiutarci ad aiutarvi rispettando delle semplici regole. Il nostro sistema sanitario è messo a dura prova ma sta dando il massimo, i nostri medici stanno facendo l'impossibile e i nostri ospedali sono al collasso. Se vi volete bene e ne volete ai vostri cari la prima regola è quella di restare a casa". (ANSA).