Coronavirus:superati 100 casi in Toscana

CG

(ANSA) - FIRENZE, 7 MAR - Dall'ultimo monitoraggio di ieri, venerdì 6 marzo, sono in tutto 34 i nuovi tamponi risultati positivi al test per il coronavirus eseguiti oggi nei laboratori di virologia e microbiologia delle tre aziende ospedaliero universitarie della Toscana: 11 nel laboratorio di Careggi a Firenze, 17 nel laboratorio di Pisa, 6 nel laboratorio di Siena. I dati sono stati trasmessi dagli uffici dell'assessorato al Ministero della salute. Ad oggi sono dunque, complessivamente, 113 i tamponi risultati positivi al test del Coronavirus in Toscana: di questi 3 sono clinicamente guariti. Lo rende noto la Regione Toscana. Dal monitoraggio giornaliero risultano 1.720 le persone in isolamento domiciliare, di cui 641 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Ancora per l'emergenza coronavirus in totale in Toscana, finora, sono state testate 1089 persone di cui 956 negative 113 positive, 20 gli esami in corso.