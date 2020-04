Coronavirus: sindaco Olbia, Dpcm da impu

Y1E-FOI

(ANSA) - OLBIA, 27 APR - Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, va contro il decreto firmato ieri a tarda sera dal premier Giuseppe Conte e attacca: "È impugnabile, per emetterlo avrebbe dovuto sentire la Conferenza Stato-Regioni e invece ha sentito solo il presidente Stefano Bonaccini". E sollecita l'intervento del governatore della Sardegna Christian Solinas per fare valere lo Statuto speciale. "Chiedo al governatore Christian Solinas di farsi coraggio e chiedere risposte immediate al riguardo - dice Nizzi - ci liberi, noi saremo con lui". Metodo a parte, il sindaco di Olbia critica il provvedimento nel merito e teme che il protrarsi delle restrizioni "porti la gente alla fame e all'esasperazione - spiega - la disobbedienza civile minacciata da alcuni non è un'ipotesi, ma famiglie e aziende non ce la fanno più".