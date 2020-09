Coronavirus: oltre 1.900 i contagi, record del post lockdown

LAL

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Salgono ancora i positivi al coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore è stato registrato un incremento di 1.912 casi, il massimo del post lockdown (ieri erano stati 1.786). I tamponi restano su livelli da record, oltre i 107 mila. Le vittime giornaliere sono 20, in leggero calo rispetto alle 23 di ieri. Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 306.235. Le vittime totali sono ora 35.801. Gli attualmente positivi sono cresciuti di 938 unità arrivando a 47.718, i guariti sono 222.716 (+954). Anche oggi non ci sono regioni a zero casi quotidiani, per nuovi positivi trovati guida la Lombardia con 277 davanti alla Campania con 253 e al Lazio con 230. I pazienti in terapia intensiva invece calano di due unità. da 246 a 244. I ricoverati con sintomi sono 2.737 (+6), quelli in isolamento domiciliare 44.737 (+934). (ANSA).