Coronavirus: in Lombardia 265 positivi e tre decessi

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Sale in Lombardia il numero di positivi rispetto ai tamponi effettuati, e arriva al 2%, Su 12844 tamponi infatti si sono registrati 265 casi, di cui 29 'debolmente positivi' e 5 a seguito di test sierologico. Sono 28 i pazienti in terapia intensiva (uno più di ieri) e 252 quelli negli altri reparti (con un ricovero in più). Sono tre i decessi, il che porta il totale complessivo a 16.899. Per quanto riguarda le Province, a Milano sono stati individuati 88 positivi, di cui 47 in città, a Monza 34, a Como 29, a Brescia 27, a Bergamo 18, a Varese 13, a Pavia 12, a Lodi e Cremona otto, a Mantova sette e due rispettivamente a Lecco e Sondrio. (ANSA).