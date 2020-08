Coronavirus: in Lombardia 185 nuovi casi e zero decessi

RR

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - Sono 185 i nuovi contagiati in Lombardia, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 174, ma con oltre duemila tamponi effettuati in più (12.957 contro 10.703). Non si registrano decessi e il totale dei morti in regione resta quindi fermo a 16.852. Calano i ricoverati sia in terapia intensiva (14, -3) che negli altri reparti (148, -1). Aumentano i casi soprattutto a Milano, visto che sono 71 (ieri 54), di cui 48 a Milano città, e a Pavia (38 contro i 4 di ieri). Nessun caso a Bergamo, 23 nuovi contagiati a Brescia. Il Lazio oggi è la regione che regista il maggior numero di contagiati (215) e di ricoverati con sintomi (265), superando la Lombardia. (ANSA).