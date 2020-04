Coronavirus: in Liguria altri 14 morti

RS

(ANSA) - GENOVA, 27 APR - Sono morte altre 14 persone con coronavirus in Liguria, portando il totale dei decessi in regione a 1.126 dall'inizio dell'emergenza. I positivi attualmente sono 5.084, ovvero 96 in più di ieri, considerando 136 nuovi contagi e 26 persone in più che sono guarite come attestato da un doppio tampone negativo (1.430 i guariti totali). Il totale di test effettuati è di 44.039, ovvero 1.432 in più di ieri. Gli ospedalizzati sono aumentati di 6 unità a 837, di cui 83 in terapia intensiva. E' quanto emerge dal bollettino della Regione Liguria.