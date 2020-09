Coronavirus: dopo tre mesi nuova vittima in Calabria

ATT

(ANSA) - COSENZA, 05 SET - Nuovo decesso in Calabria, dopo oltre tre mesi, di un paziente positivo al Covid 19. La vittima è un 72enne di Napoli, probabilmente in vacanza sulla costa ionica cosentina, ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza dal 25 agosto scorso. Successivamente le sue condizioni sono peggiorate ed è stato necessario il trasferimento nel reparto di rianimazione, dove si è spento. L'ultimo decesso per Covid 19 in Calabria risale al 29 maggio scorso. In quella circostanza la vittima era una donna di 82 anni deceduta nel Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 98. (ANSA).