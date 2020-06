Coronavirus, crescono i contagi, +393

LAL-GUI

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Sale ancora il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, con un incremento di 393 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 379. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 272 in più, pari al 69,2% per cento dell'aumento odierno in Italia. Il numero dei casi totali è arrivato a 236.305. C'è un ricalcolo della Campania che ha sottratto dal totale 229 contagiati. In leggera crescita anche il dato delle nuove vittime che oggi sono 56, mentre ieri erano state 53. Il totale sale a 34.223, mentre sono 173.085 i guariti e i dimessi,con un incremento rispetto a ieri di 1.747. I malati oggi sono 28.997, 1.640 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.073. I terapia intensiva restano ricoverati 227 pazienti, 9 meno di ieri. I ricoverati con sintomi sono invece 3.893, in calo di 238, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 24.877 (meno 1.393).