Coronavirus, casi oltre quota 5.000. «Vittime con età media molto alta»

ROMA (ITALPRESS) - «Oggi i guariti sono 589, 66 in più rispetto a ieri, i deceduti sono 36 - ieri erano 49 - di cui 19 in Lombardia, 11 in Emilia Romagna, 2 nelle Marche, 1 nel Veneto, i in Liguria e 1 in Puglia. Le fasce di età 60-69 anni per il 16%, 70-79 anni il 35%, 80-89 anni il 42% e ultranovantenni il 6%.

Il numero di positivi è di 5.061 con un incremento rispetto a ieri di 1.145 ma c’è da fare una considerazione: oggi in Lombardia si sono aggiunti più di 300 casi positivi che nei giorni scorsi non erano stati conteggiati».

Così il capo della Protezione civile e commissario per l’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, in conferenza stampa. «Il totale delle persone ricoverate con suimtomoi è di 2.651, il totale di quelle in terapia intensiva è di 567 e 1.843 quelle in isolamento domiciliare», ha aggiunto.

«La mortalità riguarda persone molto anziane, con un’età media che supera gli 81 anni. Sono prevalentemente maschi, prevalentemente portatori di più patologie (l’80% ne più di due) e solo il 2% non ha più patologie». Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa di aggiornamento sul coronavirus nella sede della Protezione Civile, a Roma. «La sintomatologia - aggiunge - è rappresentata dall’associazione di febbre e difficoltà a respirare. Gli anziani con questi sintomi contattino il proprio medico, il 112, stiano a casa e non affollino i pronti soccorsi o le sale d’attesa dei medici».

MORTO IL PRIMO MEDICO

Chiara Filipponi, anestesista dell’ospedale di Portogruaro, è morta in seguito alla sovrapposizione del Covid-19, contratto sembra durante un ricovero in un’altra struttura, a una sua malattia preesistente. A renderlo noto è Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCEO), Filippo Anelli.