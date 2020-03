Coronavirus:66.414 malati,4.401 più ieri

VR

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Sono complessivamente 66.414 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 4.401. Giovedì l'incremento era stato di 4.492. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 86.498. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile. Sono 3.732 i malati ricoverati in terapia intensiva, 120 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.292 sono in Lombardia. Dei 66.414 malati complessivi, 26.029 sono poi ricoverati con sintomi e 36.653 sono quelli in isolamento domiciliare. Sono 9.134 i morti in Italia a causa del coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 969. E' l'incremento più alto dall'inizio dell'emergenza. Giovedì l'aumento era stato di 662. E sono 10.950 le persone guarite dopo aver contratto il coronavirus, 589 in più di ieri.