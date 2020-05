Copyright: Snac, legge concreto sostegno

SI

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - "L'approvazione definitiva della legge sul copyright costituirebbe finalmente un serio e concreto sostegno alla nostra categoria dopo anni ed anni di vessazioni e perdite economiche". Lo afferma il presidente dello Snac, il sindacato nazionale autori e compositori, Franco Micalizzi. Micalizzi, che è anche un noto direttore e compositore d'orchestra, concorda con le dichiarazioni, dei giorni scorsi, del presidente Siae Mogol, circa l'urgenza di far recepire al più presto nel nostro ordinamento la direttiva europea sul copyright. "Lo Snac sottolinea con vigore - spiega - l'importanza che l'approvazione di tale legge, in un momento estremamente critico per la cultura italiana, potrebbe significare, soprattutto per il mondo degli autori che da decenni aspettano una regolarizzazione dei loro diritti relativamente alle principali piattaforme nel web". (ANSA).