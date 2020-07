Consigliere in divisa nazista, non è FdI

FMS-DO

Il consigliere comunale di Nimis (Udine), Gabrio Vaccarin, di cui circola una foto nei social in divisa nazista con alle spalle un ritratto di Hitler, non è iscritto a Fratelli d'Italia. Lo ha precisato il deputato e coordinatore di Fratelli d'Italia per il Friuli Venezia Giulia Walter Rizzetto. Secondo alcune fonti si tratterebbe di una foto scattata in occasione di una festa di Carnevale. "Ma ciò non toglie - osserva Rizzetto - che io nemmeno a Carnevale vestirei con quella divisa e quei simboli, che non appartengono né a me né al movimento politico che rappresento in Friuli Venezia Giulia".Rizzetto, in una nota congiunta con il coordinatore provinciale Gianni Candotto, spiega di "aver appreso da qualche ora dell'esistenza" della foto che "pare risalga a un Carnevale del 2010 e ritrae Vaccarin in abiti che richiamano un periodo storico fortunatamente concluso. E' d'obbligo precisare che il consigliere, non iscritto a FdI, è stato eletto nel 2016 in una nostra lista.