Con auto investe moto e fugge a Milano

SI

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Un pirata della strada ha investito, ieri sera a Milano, un motociclista di 36 anni, che fortunatamente è rimasto solo lievemente ferito, ed è fuggito. E' accaduto verso le 22.10 all'incrocio fra piazza Michele Cappelli, viale Umbria e via Friuli. In base alle ricostruzioni dei testimoni oculari, il conducente di un Chrysler Crossfire 3.2 grigio scuro dopo l'urto ha fatto immediatamente perdere le proprie tracce. E' stato descritto come un ragazzo intorno ai 25 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e un'ambulanza che ha trasportato, in codice verde, il ferito al Policlinico. (ANSA).