Comandante carabinieri in visita Torino

YS1-GTT

(ANSA) - TORINO, 1 OTT - Giornata torinese per il comandante dell'Arma dei carabinieri. Il generale di Corpo d'Armata Giovanni Nistri ha visitato la stazione carabinieri Torino Barriera Piacenza, incontrando i militari del reparto per conoscere il territorio e il lavoro svolto dal personale. Ad accompagnarlo nella visita il comandante della Legione Piemonte e Valle d'Aosta, generale di Brigata Aldo Iacobelli, e il Comandante Provinciale di Torino, colonnello Francesco Rizzo. Nistri ha poi raggiunto Palazzo Madama per il convegno della Corte dei Conti a cui ha partecipato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel corso della giornata, il comandante dell'Arma ha anche incontrato gli allievi carabinieri della Scuola Cernaia.