Cibo sano in vacanza per 74% italiani

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Il 74% degli degli italiani preferisce mangiare cibo sano durante le ferie, oppure cerca di compensare o alternare pasti 'gustosi' ma non troppo leggeri, con pasti più equilibrati. E' quanto emerge da una ricerca Nestlé, realizzata con l'intento di sondare l'attenzione e la consapevolezza degli italiani riguardo l'alimentazione equilibrata anche in vacanza. Per quanto riguarda il gusto, i Paesi nei quali ci si aspetta di soddisfare di più il palato sono, in ordine di preferenza, Spagna, Grecia, Francia e Portogallo, seguite da Germania, Austria, Regno Unito e Paesi dell'Est. In Italia le regioni ritenute più appetitose sono Sicilia, Campania, Emilia-Romagna, Calabria, Puglia, Lazio, Toscana e Sardegna. Ma le vacanze coincideranno per molti anche con incontri romantici. Secondo un'altra recente ricerca Nestlé, durante il primo appuntamento a cena, il 60% è più propenso a innamorarsi se l'altro apprezza il cibo, non lasciando nulla nel piatto. La spiegazione? Chi ama il cibo apprezza i piaceri della vita.