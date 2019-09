Cernobbio senza politici, Fioramonti, patto scuola-industria

ML

CERNOBBIO (COMO) - Il mondo dell'economia resta in attesa di vedere cosa farà il governo, che dal Forum Ambrosetti di Cernobbio incassa un credito di fiducia. E questo anche se all'ormai tradizionale appuntamento a Villa D'Este si è presentato - caso eccezionale in 45 edizioni - un solo ministro: Lorenzo Fioravanti, responsabile dell'Istruzione, che ha lanciato la proposta di un "nuovo patto di ricerca fra scuole e industrie". Doveva essere presente anche quello delle Infrastrutture Paola De Micheli, che ha rinunciato all'ultimo. Certo i tempi della crisi di governo e della formazione del nuovo esecutivo Pd-M5S che chiederà la fiducia al Parlamento a ore, non hanno favorito la partecipazione. Assenti anche i segretari dei partiti. Fra gli invitati c'era anche il leader della Lega Matteo Salvini che ha preferito la sagra dell'Anatra di Caorso, nel piacentino. D'altronde in Emilia-Romagna il voto per le regionali sarà fra pochi mesi e il Capitano non ha mai nascosto di voler conquistare la Regione rossa per eccellenza. (ANSA).