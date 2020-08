Bonus 1.500 euro per feste di matrimonio in Puglia

YD9-BU

(ANSA) - BARI, 18 AGO - Un bonus di 1.500 euro per chi deciderà di sposarsi in Puglia entro il 31 dicembre del 2020, sfidando la crisi generata dall'emergenza Coronavirus: l'iniziativa, presentata oggi, è di PugliaPromozione, agenzia regionale pugliese per lo sviluppo del turismo ed eventi. Il voucher potrà essere utilizzato come "sconto" sui costi della festa nuziale. Il contributo regionale, infatti, è in favore delle sale ricevimenti e imprese del wedding, anche se a richiederlo dovranno essere gli sposi. Il bando è stato pubblicato ieri. Il bonus può essere chiesto anche retroattivamente ed è valido per tutte le feste di matrimonio organizzate dal primo luglio al 31 dicembre 2020. Le domande possono essere presentate a partire da oggi e sino al 10 dicembre, il budget complessivo della call si implementerà in base al numero delle richieste. Secondo le stime di Assoeventi, il settore wedding in Puglia nel 2019 ha movimentato un miliardo di euro. (ANSA).