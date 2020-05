Bce: Meloni, Italia si faccia sentire

DU

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - "La Corte Costituzionale tedesca richiama la BCE contro il piano di sostegno all'economia per fronteggiare la crisi causata dal Coronavirus. Solo a Fratelli d'Italia sembra inaccettabile che le sorti dell'Italia e dell'intera Europa siano decise in totale autonomia dalla Germania attraverso la sua Corte Costituzionale?". Lo afferma la leader di Fdi Giorgia Meloni. "La BCE non è proprietà tedesca, è anche dell'Italia, visto che ne possediamo il 14% e visto che le abbiamo delegato il potere di emettere moneta. In questa fase di emergenza la BCE deve fare quello che fanno tutte le banche centrali del mondo: immettere liquidità e acquistare illimitatamente titoli di Stato, altrimenti non sappiamo cosa farcene di questa BCE e di questa Unione Europea. Se ad altri sta bene vivere da servi dei tedeschi, problemi loro, noi difenderemo con ogni mezzo la libertà e la sovranità del popolo italiano", conclude.