Bauli: «Per il bene dell’Italia serve uno sforzo comune»

All’assemblea di Confindustria nazionale, che si è tenuta in forma rimodulata per garantire le misure anti-Covid: alcuni dei rappresentanti delle varie associazioni territoriali hanno partecipato direttamente e altri in diretta streaming. Tutti sintonizzati sulle relazioni del presidente Carlo Bonomi e sugli interventi dei rappresentanti della politica a partire dal premier Conte. Il momento è difficile e storico e le aziende hanno voluto fare il loro appello e assicurare il loro contributo per la ripartenza del Paese Italia. Il presidente degli industriali di Verona, Michele Bauli, appena conclusi i lavori assembleari, rilancia le parole di Bonomi soprattutto riguardo l’urgenza di una visione complessiva sul futuro dell’Italia. «Il presidente Bonomi», dice Bauli, «ha tracciato una precisa analisi del presente. Del momento complesso e della forza delle imprese nell’affrontarlo. Imprese che dal dopoguerra hanno investito nel Paese e lo hanno portato ai vertici europei. Successi», continua, «che andrebbero sostenuti dai provvedimenti governativi». Ma non solo. «Bonomi ha parlato con chiarezza della via che andrebbe intrapresa per investire al meglio le risorse del Recovery Fund», sottolinea Bauli, «per accrescere il Pil superando i gap infrastrutturali del paese e i tanti nodi che frenano la crescita. Un’occasione per definire una visione di fondo condivisa dello sviluppo futuro del paese». Urge quindi, mai come in questo momento, un’unità di intenti e sforzi. «Bonomi infatti», continua Bauli, «ha confermato la voglia delle imprese di poter partecipare al rilancio del Paese aprendo un Patto per l’Italia. Un dialogo e un confronto richiamato anche negli interventi del Ministro Patuanelli e del premier Conte e in cui abbiamo sempre creduto. Dopo questi mesi durissimi», conclude Bauli, «abbiamo bisogno di uno sforzo comune e di lavorare assieme per il bene del Paese». •

R.ECO.