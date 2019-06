Autonomia: Di Maio, insieme a Piano Sud

ESP-CHI

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Sento tanto parlare di Autonomia, e va bene, l'hanno chiesta i cittadini di Veneto, Lombardia, la Regione Emilia-Romagna ed è nel contratto di governo. Quello che tutti dobbiamo ricordare, però, è che all'Italia tutto serve tranne un ulteriore divario tra Nord e Sud. Il punto qui è politico e lo evidenzio senza mezzi termini: a questo Paese serve un grande piano per il Sud. E l'unico modo coerente e corretto per affrontare l'Autonomia è elaborare soluzioni per il Sud". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio.