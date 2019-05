Anziana morta in rapina, 5 arresti

YF1-VN

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Sono cinque i fermati per la rapina avvenuta l'altra domenica a casa di un'anziana di 90 anni in zona Montesacro a Roma, morta il giorno dopo in ospedale. A eseguire i fermi carabinieri e polizia. Secondo quanto si è appreso, tre sono stati fermati nel Lazio, uno a Ventimiglia e l'ultimo a Torino. La svolta alle indagini è arrivata quando uno dei componenti del gruppo si è costituito alla stazione carabinieri di Cinecittà. I primi elementi indiziari raccolti hanno consentito di risalire ai suoi complici in fuga. Uno di loro è stato fermato al campo nomadi di via Salviati, un altro nei pressi della stazione ferroviaria di Pomezia - Santa Palomba ed un terzo in provincia di Torino, grazie alla collaborazione fornita dai Carabinieri della Compagnia di Moncalieri. Un quinto componente della banda, di nazionalità serba, era stato arrestato dalla polizia di frontiera di Ventimiglia. La donna era stata colpita mentre chiedeva aiuto.