Anpi Milano, no a festa di Lealtà Azione

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Lealtà e Azione, "movimento neofascista che si ispira al generale nazista delle Waffen SS Leon Degrelle e a Corneliu Codreanu, fondatore della Guardia di ferro romena, movimento ultranazionalista e antisemita, protagonista di spaventosi pogrom antiebraici negli anni trenta e quaranta", ha reso pubblico il programma della Festa del sole per il 5 e 6 luglio a Milano. "Nel corso dell'iniziativa sono previsti interventi di consiglieri regionali e di europarlamentari della Lega", denuncia l'Anpi di Milano la quale spiega che l'esatto luogo dell'evento rimane ignoto. "Si conferma così, in Lombardia, il preoccupante progetto di stabilire tutte le interlocuzioni possibili di Lealtà Azione con la Lega guidata da Salvini; scrive il presidente dell'Anpi milanese, Roberto cenati. "Ci appelliamo al Sindaco di Milano perché impedisca la concessione di spazi pubblici ad organizzazioni che non garantiscano il rispetto dei principi della Costituzione", conclude Cenati.