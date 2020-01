Amadeus accende luminarie per Modugno

L05

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 30 GEN - Le parole del testo di "Nel blu dipinto di blu", brano che rese celebre Modugno, splenderanno per la durata del Festival a Sanremo. Questa sera, Amadeus, alla presenza del sindaco Alberto Biancheri e di tanti curiosi, ha accesso le luminarie dedicate a Modugno. Il testo del brano parte dalle vicinanza del Teatro Ariston e prosegue fino al Casinò, dove Modugno, proprio con questo brano, vinse il Festival del 1958. "Ho avuto l'onore di essere al Teatro Ariston - ha detto Amadeus - in una data importante: la 70/a edizione. Al di là del Festival, però, qui c'è la storia della musica italiana, di quella conosciuta in tutto il mondo e Modugno ha contribuito a questo". Grande soddisfazione per l'iniziativa è stata espressa dal sindaco: "Vogliamo ricordare uno straordinario artista apprezzato in tutto il mondo, che ha fatto la storia della canzone italiana. Nell'ambito delle celebrazioni per i 70 anni del Festival, Sanremo non poteva non rendere omaggio a una leggenda della canzone italiana".