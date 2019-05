Allerta gialla Protezione civile, piogge

VN

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Una circolazione depressionaria posizionata tra Sicilia e Sardegna, continuerà a stazionare sul Mar Tirreno anche nella giornata di domani, determinando una fase di spiccato maltempo su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni tirreniche centro-meridionali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, dapprima sulla Sicilia, in estensione dalle prime ore della giornata di domani, a Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Umbria e Toscana centro-meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. E' stata valutata pertanto per domani allerta gialla sull'area del Piave pedemontano in Veneto, su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e sul settore orientale della Sardegna.