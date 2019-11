Al via prolungamento M1 Milano

GGD

(ANSA) - MILANO, 5 NOV - La Lombardia "sarà protagonista con 22 finanziamenti" nel "piano del Governo per le medie e piccole opere" annunciato oggi a Politecnico di Milano dal ministro dei trasporti Paola De Micheli. "Su Milano - ha detto - sarà finanziato il prolungamento della linea 1 della Metropolitana, poi ci sono 3 miliardi per la mobilità sostenibile 'full-electric' e le opere per le Olimpiadi". "La Ministra alle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli - ha detto Marco Granelli - Assessore alla Mobilità e ai Lavori Pubblici presso Comune di Milano ha appena annunciato che il Governo ha finanziato il progetto del prolungamento M1 da Bisceglie a Baggio e Olmi con 210 milioni dei 350 milioni necessari e il piano full electric di ATM con almeno i primi 50 milioni per il primo anno. Due progetti che ci aiutano a cambiare la mobilità di Milano per avere meno traffico, meno inquinamento, e più trasporto pubblico per i nostri quartieri, soprattutto in periferia".