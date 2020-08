Acciaro, urgente protocollo per rientro protetto da Sardegna

CT

(ANSA) - CAGLIARI, 26 AGO - "E' opportuno che il Governo preveda con urgenza un protocollo per il rientro protetto dalla Sardegna di positivi asintomatici e persone in quarantena: queste persone devono poter tornare a casa, hanno con sè solo una valigia e vivono chiuse in una stanza, non è questa una condizione ottimale nè dignitosa". Così Marcello Acciaro, esperto dell'Unità di crisi della Regione Sardegna per l'emergenza Covid, intervistato da Sky Tg24 nel programma di approdondimento pomeridiano. Secondo Acciaro, questo accordo "deve arrivare in tempi strettissimi per consentire a tutti i turisti con tampone positivo effettuato in Sardegna e ai loro contatti ora in isolamento, di fare ritorno nei proprio luoghi di residenza. Meglio chiusi a casa priopria - spiega - che in una stanza di albergo o in appartamenti poco confortevoli". Quanto al negoziato in corso per la reciprocità dei test tra Lazio e Sardegna, Acciaro conferma che al momento l'intesa non c'è. "Ho sentito anche questa mattina l'assessore della Sanità Mario Nieddu: siamo ancora in fase di trattativa, nessun accordo finora è stato chiuso", chiarisce. (ANSA).