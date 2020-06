A P.Civile 30mila mascherine requisite

CAD

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 19 GIU - Un carico di 30mila mascherine generiche provenienti dalla Bosnia e destinate a un'azienda locale per la commercializzazione è stato requisito dai funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Civitanova Marche e consegnato alla Protezione Civile. In quanto beni idonei al contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19, le mascherine sono state segnalate al Commissario Straordinario e requisite nell'ambito delle competenze attribuite all'Agenzia quale soggetto attuatore delle determinazioni del Commissario stesso. Già lo scorso maggio l'Ufficio delle Dogane di Civitanova aveva requisito e consegnato all'Esercito, per destinarle alla Protezione Civile, altre 315mila mascherine. (ANSA).