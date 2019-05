RR

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - A Milano nasce il 'carrello sospeso', che si richiama alla tradizione del 'caffè sospeso' di Napoli, e permette ai cittadini di sostenere i più bisognosi facendo donazioni all'Emporio della solidarietà di Caritas ambrosiana, inaugurato a Lambrate. I cittadini potranno dare il loro contributo riempiendo un carrello della spesa virtuale, sulla piattaforma digitale For Funding di Intesa Sanpaolo. Ogni carrello virtuale sarà trasformato in uno reale da Coop Lombardia e la donazione sarà inoltre raddoppiata dal Programma QuBì di Fondazione Cariplo. Si potrà donare la cifra di 10, 20, 40 euro e per ognuna di queste somme Fondazione Cariplo si impegna a versare altrettanto per consentire a Caritas Ambrosiana di continuare a rifornire l'Emporio di prodotti da donare alle famiglie che usufruiranno del minimarket solidale. "L'operazione 'Carrello Sospeso' è attiva da oggi fino a fine luglio e permetterà di fare un concreto gesto di solidarietà", ha spiegato Elena Jacobs di Intesa Sanpaolo.