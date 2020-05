A Milano aperta indagine su mascherine Fippi

BRU

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - La Procura di Milano ha aperto un'indagine in seguito a un esposto presentato da Adl Cobas Lombardia per accertare, tra l''altro, l'idoneità, i costi e l'aggiudicazione della fornitura delle mascherine prodotte dalla Fippi di Rho, un'azienda di pannolini che ha riconvertito la produzione su commissione di Regione Lombardia. L'inchiesta, nella quale sono ipotizzati i reati di truffa e frode nelle pubbliche forniture a carico di ignoti, è coordinata dai pm Mauro Clerici e Giordano Baggio. Clerici e Baggio, titolari del fascicolo, hanno delegato i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano a compire accertamenti relativi, per esempio, alla quantità di mascherine prodotte, alla loro idoneità e alla loro certificazione e alle modalità con cui è stata affidata la commessa. (ANSA).