A 'Marisol' il premio Visioni dal Mondo

CSN

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Si è conclusa oggi la quinta edizione del Festival Internazionale del Documentario 'Visioni dal Mondo, Immagini dalla Realtà', l'appuntamento con il "cinema del reale", quattro giorni di narrazione del contemporaneo attraverso un ampio programma aperto al pubblico al Teatro Litta e al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Il film vincitore, per il concorso italiano "Storie dal mondo contemporaneo" è 'Marisol', di Camilla Iannetti. A Gianfranco Pannone, regista e documentarista, è stato assegnato il Premio Visioni dal Mondo, Cinema del Reale 2019. Premio BNL Gruppo BNP Paribas ex aequo a 'Res Creata' di Alessandro Cattaneo, e 'The Valley' di Nuno Escudeiro. Riconoscimento Rai Cinema a 'Marisol'. Per il concorso internazionale "A Window onto the Future" a 'Buddha in Africa' di Nicole Schafer.