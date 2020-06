97 kg droga su un Tir in Liguria

L05-CE

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 21 GIU - Un carico di 97 chilogrammi di marijuana è stato sequestrato oggi dalla Guardia di Finanza di Ventimiglia alla barriera autostrada dell'A10. Lo stupefacente, suddiviso in diverse buste di cellophane sottovuoto, viaggiava su un tir che trasportava cocomeri e melanzane verso il centro Italia. Le manette sono scattate per il corriere, la cui famiglia è titolare della ditta di trasporti e del tir, il quale ha precedenti specifici. La droga è stata fiutata dall'unità cinofila composta dai cani "Calli", un giovane labrador, e "Frizzy", un malinois. Frutta e verdura erano sistemati su alcuni pallet mentre la droga era nascosta in mezzo al carico. I finanzieri hanno dovuto scaricare il mezzo per trovare lo stupefacente. E' l'ennesimo carico di droga sequestrato nelle ultime settimane in Liguria dove il mercato dello spaccio, secondo gli investigatori, sta riprendendo quota con la fine del lockdown e l'arrivo di turisti nelle riviere.