855 nuovi positivi in Lombardia

GGD

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Sono 855 più di ieri - arrivando a 66.236 - i positivi al covid in Lombardia, dove ieri ci sono stati 163 decessi per un totale di 12.213 morti e sono calati di 25 i ricoverati in terapia intensiva, arrivati a 922. I dimessi sono stati 417, i tamponi effettuati 8824. "Il dato importante sono i 300 nuovi ricoverati in ospedale in terapia non intensiva" ha commentato l'assessore Pietro Foroni, spiegando che "la sfida non è ancora vinta può essere ancora lunga" e per questo "dobbiamo prestar la massima attenzione e rispettare le prescrizioni vigenti" perché "basta poco per riprendere il trend negativo". Si allenta la pressione su Bergamo, con 60 nuovi positivi (in tutto sono 10.689) non diminuisce su Brescia, con 188 nuovi contagi per un totale di 11.9946), e su Milano, con 279 nuovi positivi (15.825 il totale odierno), che scendono a 128 considerando solo la città, con 6549 casi in tutto. A Lodi, dove due mesi fa è stato individuato il cosiddetto paziente 1, i nuovi contagi sono 10, quanti quelli registrati a Cremona. (ANSA).