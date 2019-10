DRZ

(ANSA) - NEW YORK, 14 OTT - Apertura in territorio negativo per Wall Street sulla scia dei timori sul mini accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina. Il Dow Jones perde lo 0,18% a 26.763,31 punti, il Nasdaq cede lo 0,09% a 8.049,93 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,09% a 2.967,96 punti.