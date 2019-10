Virgin Galactic sbarca a Wall Street

DRZ

(ANSA) - NEW YORK, 28 OTT - Esordio a Wall Street per Virgin Galactic, la società spaziale di Richard Branson che punta a trasportare passeggeri nello spazio. Il titolo, scambiato con il ticker SPCE, sale del 5%. Lo sbarco a Wall Street segue la raccolta di 800 milioni di dollari grazie a un accordo con Social Capital Hedosophia Holdings, società avviata dall'ex manager di Facebook Chamath Palihapitya. L'accordo ha consentito a Virgin Galactic di raccogliere fondi aggirando il tradizionale processo dell'ipo. Sul floor di Wall Street, Branson festeggia la quotazione, che segna il debutto di una società di turismo spaziale, settore che ha attirato anche Jeff Bezos e Elon Musk. Virgin Galactic ha attirato finora 600 clienti, fra i quali Leonardo DiCaprio e Justin Biener, che si sono impegnati a pagare 250.000 dollari per andare nello spazio.