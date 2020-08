Valpolicella, nubifragio fa 6 milioni di danni sulle uve con 5% delle aree colpite

Ammonta a 6 milioni di euro il danno alle uve nelle zone del Valpolicella sferzate dalla grandine e dal vento di domenica scorsa. Un danno che significa 20 milioni di perdite per quanto riguarda le bottiglie di vino non commercializzate. A fornire questa prima stima è il Consorzio di tutela del Valpolicella. «Stiamo parlando di conseguenze molto pesanti, anche se limitate», afferma Christian Marchesini, presidente del consorzio e dei viticoltori di Confagricoltura Verona e Veneto. «Le zone interessate sono il 4-5% dell'intera denominazione, 400 ettari su 8.300, ma in esse le perdite sono molto importanti e non più recuperabili», precisa Marchesini. Il quale spiega che questa situazione riguarda territori già stati colpiti da fenomeni atmosferici estremi in giugno: San Pietro in Cariano, Pedemonte, Corrubbio, Cengia e Negarine. Ad essi questa volta vanno aggiunti Quinto e l’area della Valpantena che va da Montorio a Poiano. Sandro Boscaini, il presidente di Masi Agricola, in una nota ha voluto esprimere solidarietà alle aziende colpite dal nubifragio. E ha precisato che «noi non siamo stati toccati dal forte maltempo, non solo in Valpolicella Classica, ma anche nelle aree di Soave, Lugana, Bardolino e Valdobbiadene, dove si sviluppa la nostra attività vitivinicola». E fa il punto sulla vendemmia. «Ci accingiamo ad iniziare anche in Veneto la vendemmia 2019, avviata nei giorni scorsi in Trentino e Friuli, con la prospettiva di un’ottima annata, come quantità e qualità», conclude. RACCOLTA AL VIA. La vendemmia in Valpolicella inizierà verso il 5-6 settembre con le varietà precoci per la produzione di Amarone, che si ottiene con una cernita delle uve e quindi non risentirà di problemi legati alla grandine. «Oggi la qualità delle uve è buona, ma l’annata ce la giochiamo nei prossimi 15 giorni», precisa Marchesini. «Per il fine settimana è prevista un’altra forte perturbazione, speriamo che stavolta ci risparmi», aggiunge. ALTRE DENOMINAZIONI. Per quanto riguarda gli altri vini veronesi, la vendemmia del Pinot Grigio si avvia verso la conclusione. Verso il 10 settembre, invece, si comincerà con le altre varietà dei bianchi e delle bollicine. «Per il Pinot possiamo già dire che la qualità è ottima, ma la produzione è più scarsa rispetto al 2019, mentre per quanto riguarda Custoza e Soave è ancora presto per esprimersi, anche se sappiamo che, secondo le stime di inizio agosto, è prevista una maggiore produzione tra il 5 e il 10% per il primo e tra il 10 e il 15 per il secondo”, conclude il presidente.

Luca Fiorin