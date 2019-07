Unicredit vende 18,3% residuo di Fineco

MM

(ANSA) - MILANO, 8 LUG - Unicredit ha avviato la vendita tramite un accelerated bookbuilding della quota residua, pari al 18,3%, di Fineco. La cessione dell'ultima tranche di azioni di Fineco in mano al gruppo di Piazza Gae Aulenti segue quella, effettuata un mese fa, sempre sul mercato e tramite un accelerated bookbuilding a investitori istituzionali, per la vendita del 17% della banca online a un prezzo unitario di 9,8 euro e con un incasso di 1 miliardo, che ha permesso a Unicredit di deconsolidare la partecipata. L'uscita definitiva avviata oggi, dopo che FinecoBank ha chiuso in Borsa con una calo del 3,6% a 10,3 euro, rientra, al pari della vendita realizzata il 7 maggio, fra le misure indicate dal ceo di Uniredit Jean Pierre Mustier per migliorare i ratios patrimoniali del gruppo.