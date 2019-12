Turismo, Verona cresce oltre la media veneta

La provincia di Verona nei primi sette mesi del 2019 ha registrato la migliore crescita fra quelle del Veneto per quanto riguarda il turismo. A dirlo è la più recente elaborazione del Bollettino socio-economico dell’Ufficio statistica della Regione. Una ricerca che, peraltro, conferma che la nostra regione corre, dal punto di vista economico, ben più della media nazionale. Per quanto riguarda il prodotto interno lordo è ipotizzato per la fine del 2019 un incremento annuale dello 0,4%, a fronte di un +0,1 nazionale. Un dato che è in proporzione in linea con quello del 2018, anche se in termini assoluti ben più modesto. Lo scorso anno l’incremento veneto era stato dell’1,5%, a fronte dello 0,9% nazionale. Pressoché uguale al resto d’Italia l’aumento della spesa per consumi, che è allo 0,6 su base sia regionale che nazionale. Va ricordato che nella nostra regione nel 2018 il Pil pro-capite, pari a 34.000 euro, si confermava più elevato dei 29.100 euro della media italiana. Se il secondo trimestre di quest’anno mostrava una leggera ripresa congiunturale, nella nostra regione come nella media nazionale pari al +0,4%, con, per quanto ci riguarda, un +0,6% nei servizi, sempre a livello generale si registrava, però, un +10% di fallimenti. Crescita inferiore della media nazionale per le esportazioni venete, che nel 2018 valevano 63.312 milioni di euro su un totale di 462.899 milioni di euro, con un +1,8% a fronte del +2,7% italiano. Stabili le importazioni, 48.558 milioni di euro in Veneto su 423.998 milioni in Italia. Dal punto di vista del mercato immobiliare, invece, dato veneto in crescita del 9,9%, rispetto all’8% nazionale, per le compravendite registrate nel primo trimestre dell’anno. Numeri sicuramente interessanti, per la nostra provincia, sono quelli relativi al turismo. Da gennaio a luglio 2019 il Veneto ha registrato una crescita inferiore rispetto alla media nazionale: 4% contro il 6,7%. In netta controtendenza, per quanto riguarda gli arrivi, proprio la provincia veronese, che ha registrato un +2,5%. Un dato comunque mitigato dalle presenze, pari ad un contenuto +0,2%. In ogni caso, quanto ad arrivi, nella nostra regione solo Venezia ha presentato un aumento significativo, ma solo dell’1,3%. A livello regionale in netta crescita le città d’arte, +3,3% di arrivi e +5,2% di presenze, mentre al lago i turisti aumentano dello 0,5%, ma vi rimangono meno di prima, le presenze segnano infatti un -1,4%. Dal punto di vista socio-economico il bollettino elaborato dalla Regione mostra un trend positivo degli occupati, +0,9% in Veneto a fronte dello 0,3% italiano nel secondo trimestre di quest’anno, ed un -3,6% dei disoccupati in regione, con un -9,3 nazionale. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Fiorin