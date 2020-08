Turismo sul lago - 81%, ora in ripresa

Il lago, tra le destinazioni turistiche venete, ha pagato uno dei conti più salati per il lockdown primaverile, che ha azzerato una parte significativa della stagione 2020. Nel primo semestre dell’anno, i flussi di arrivi e presenze sono risultati in calo dell’81%. La lieve ripresa si è avvertita solo da metà giugno (-66% nella prima parte dell’estate). IL MONITORAGGIO. Il dato emerge dall’indagine sull’Osservatorio turistico regionale federato (Otrf), nato a dicembre e promosso dalla Regione in collaborazione con Unioncamere del Veneto, che ha realizzato uno studio sulla propensione alla vacanza sul nostro territorio da parte della clientela italiana e di lingua tedesca e un monitoraggio sul sentiment verso le destinazioni regionali. Dal monitoraggio emerge che da gennaio a giugno, la flessione del movimento turistico in Veneto è stata del -70%. Oltre al lago le mete più in sofferenza sono risultate le città, per l’assenza di visitatori di lungo raggio e per il senso di eccessiva contiguità sociale che non permetterebbe adeguato distanziamento. I MERCATI DI RIFERIMENTO. Nel post-lockdown si evidenzia una trasformazione dei mercati di riferimento: gli italiani sono i clienti più numerosi; scompaiono i visitatori di lungo raggio, e, tra gli europei, tedeschi e svizzeri confermano il loro interesse per le mete venete, mentre calano le quote di tutti gli altri, con un crollo significativo del mercato inglese. Tra gli italiani che decideranno di spostarsi, in media 1 su 5 sceglierà il Veneto; tra tedeschi ed austriaci 1 ogni 10. LE PREVISIONI. I tassi di invenduto risultano ancora alti, compensati solo in parte dalla fruizione «last minute» delle offerte turistiche, spesso attraverso un rapporto più diretto con le strutture ricettive, che bypassa le agenzie. Guardando in prospettiva fino a fine anno, si rilevano circa 3,5 milioni di offerte disponibili in Veneto su tutte le tipologie, con un prezzo medio di 126 euro (132 euro l’alberghiero) e un tasso di occupazione dell’8%. Chi arriverà a Verona e sul Garda? A rispondere, almeno in parte, le due indagini sulla propensione di viaggio di italiani, tedeschi e austriaci. La prima è stata effettuata tra il 26 giugno ed il 10 luglio su un campione di 1.510 connazionali di tutte le aree geografiche, che progettano vacanze lunghe al mare. Per i soggiorni brevi, invece, l’interesse va alle città (32%), al lago e alla campagna (7,5%). La buona notizia è che il 20% degli intervistati prevede di fare una vacanza in Veneto nei prossimi 12 mesi. Tra le province più indicate Venezia (55%), poi Verona (20%). I turisti saranno di prossimità (il 32% dal Nord Est); il 19% proveniente dalla Lombardia e il 16% circa da Centro, Sud e Isole. La seconda indagine è stata portata a termine tra l’8 e il 21 luglio su un campione di 1.014 tedeschi residenti nei länder Baviera e Baden Württemberg, che per le vacanze lunghe indicano le destinazioni d’acqua, 46,2% mare e 17% lago (solo al 4% nelle preferenze degli italiani). Nelle stesse date è stato indagato anche un campione di 521 austriaci di cinque stati dell’Austria (Tirolo, Carinzia, Vienna, Salisburghese, Stiria) che progettavano prossimi viaggi nelle città d’arte (31,8%). In crescita, rispetto allo scorso anno, il lago (21,7% contro il 15,7% del 2019). LA REAZIONE DEL VENETO. «Il Veneto sta reagendo in maniera efficace alla prevedibile forte contrazione della domanda turistica nazionale e internazionale, causata dal Covid-19. La strada per superare la crisi è tutta in salita, ma dalle analisi dei dati e dalle proiezioni emergono segnali incoraggianti legati all’alto tasso di fedeltà della clientela, all’attrattività della variegata offerta e all’affidabilità del sistema sanitario della nostra regione», commenta l’assessore veneto al Turismo, Federico Caner. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Valeria Zanetti