Tsw Industries, minibond per crescita

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "L'anno scorso a fronte di crescita molto importante della società abbiamo deciso di richiedere un finanziamento importante e questo ci sta consentendo di crescere in maniera importante, principalmente all'estero, dove realizziamo oltre il 95% del nostro fatturato". Così, il presidente di Tsw Industries, Flavio Abbondati, racconta l'esperienza dell'azienda astigiana che ha emesso complessivamente 5 milioni di euro di minibond sul segmento ExtraMot Pro di Borsa Italiana. "Questa finanza ci consente di proseguire gli investimenti e lo sviluppo di un'azienda che in quattro anni ha più che decuplicato il fatturato", spiega Abbondati, che "probabilmente" proseguirà questo cammino con il passaggio a EstraMot Pro 3, il segmento lanciato quest'anno dedicato alle emissioni di obbligazioni o titoli di debito da parte di società non quotate su mercati regolamentati. Grazie ai minibond "abbiamo avuto la possibilità di accelerare gli investimenti, ottenere risorse umane e completare un'acquisizione