Trenitalia: realtà virtuale Frecciarossa

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - La realtà virtuale sale a bordo dei treni Frecciarossa e sarà a disposizione dei passeggeri, i quali potranno vivere diverse esperienze immersive: dalla sala cinema virtuale fino alla riproduzione di una cabina di guida del Frecciarossa. La sperimentazione durerà sei mesi e sarà disponibile gratuitamente dal prossimo 16 dicembre su una selezione di treni Frecciarossa Roma-Milano. Il progetto è targato AnotheReality, azienda milanese specializzata nello sviluppo di soluzioni immersive XR (eXtended Reality), partner di Trenitalia (Gruppo FS) nello sviluppo di una piattaforma di contenuti esperienziali come servizio innovativo per i passeggeri. In pratica, "indossando visori VR per la realtà virtuale - spiega l'azienda - i passeggeri si troveranno all'interno di un ambiente virtuale creato appositamente per Trenitalia, dal quale potranno scegliere tra diverse esperienze di intrattenimento virtuale".